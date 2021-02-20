Тренер сборной России оценил выступление биатлонисток в эстафете

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о выступлении команды в эстафетной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Сборная, в составе которой выступили Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла 11-е место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

«Почему мы слабые? Нужно больше работать. Я не колебался между Павловой и Куклиной. Ларисы тоже не хватает на последний круг. Акимова? Видимо тоже проблема подготовки летом, после родов, может быть, я зря доверил, виноват я», — цитирует Шашилова «Матч ТВ».

Также специалист положительно оценил выступления Мироновой и Кайшевой.

Ранее Павлова вновь раскритиковала тренеров сборной России.