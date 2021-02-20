«Динамо» одолело «Спартак» и вышло в 1/4 финала Кубка России

Московский «Спартак» проиграл столичному «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

Счет в матче открыл игрок «Динамо» Даниил Фомин, который реализован пенальти на 16-й минуте. Удвоил преимущество столичного клуба Константин Тюкавин на 70-й минуте поединка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Мозес высказался о решении Тедеско покинуть «Спартак».

Кубок России. 1/8 финала

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:0

Голы: 1:0 — Фомин (пенальти), 16; 2:0 — Тюкавин, 70.