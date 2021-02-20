Сборная России выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

В составе национальной команды выступили Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На четверых биатлонисты использовали пять дополнительных патронов, а отставание от лидера составило +50.9.

Чемпионами мира на этой дистанции стала сборная Норвегии (1:12:27.4), на втором месте оказалась национальная команда Швеции (+33.1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Стоит отметить, что для российской команды эта медаль стала первой на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки повторили свой антирекорд в эстафетах на чемпионате мира.