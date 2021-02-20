Четыре передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Вашингтон»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс».

Российский нападающий победителей Артемий Панарин набрал два очка, сделав две результативные передачи. Еще один российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич также записал на счет два голевых паса.

Российский игрок «Кэпиталз» Дмитрий Орлов забросил единственную шайбу команды.

Ранее сообщалось, что «Виннипег» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:4

0:1 — Крайдер (Панарин, Строум), 14:57;

0:2 — Лафренье (Панарин, Битетто), 37:44;

0:3 — Строум (Линдгрен, Бучневич), 38:43;

1:3 — Орлов, 39:21;

1:4 — Зибанеджад (Бучневич), 57:48.