«Зенит» и «Арсенал» объявили составы на матч 1/8 финала Кубка России

Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и тульского «Арсенала» на матч 1/8 финала Кубка России.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко.

Поединок пройдет в Санкт-Петербурге 20 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» рассказал об уровне игры Дзюбы.