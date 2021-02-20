На игре «Зенита» и «Арсенала» поддержали акцию в защиту ветеранов

Во время матча 1/8 финала Кубка России между петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом» поддержали акцию в защиту ветеранов.

На информационном табло над секторами высветились надписи #защитимветеранов, #городгеройленинград, #городгеройТула.

Стоит отметить, что до этого в социальных сетях был запущен флешмоб в поддержку ветерана Игната Артеменко. Можно встретить публикации с хэштегами «ЗащитимВетеранов» и «Я/МыИгнатАртеменко».

Ранее сообщалось, что игрок «Зенита» Вильмар Барриос заражен COVID-19.