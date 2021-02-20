«Динамо» и «Спартак» назвали составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России между московским «Динамо» и столичным «Спартаком».

«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Паршивлюк, Фомин, Моро, Лесовой, Шиманьски, Липовой, Грулев.

«Спартак»: Максименко, Мозес, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Умяров, Зобнин, Ларссон, Понсе.

Встреча состоится в Москве 20 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что матч «Динамо» — «Спартак» состоится, несмотря на минусовую температуру.