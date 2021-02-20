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Спортивные новости

Трусова считает нечестным прыжковый турнир

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Российская фигуристка Александра Трусова считает нечестными условия на прыжковом турнире, который проводился перед Кубком Первого канала, передает «Чемпионат.com».

На прыжковом турнире соревновались две команды — девушек и юношей. Победа досталась женской команде с большим преимуществом. При этом Трусова также отметила, что ей было трудно потому, что турнир проходил непосредственно перед стартом Кубка Первого канала.

«Ну и я считаю, что борьба с мальчиками получилась не совсем честной, потому что все было сделано для нас. Если бы не только они повторяли за нами, но и мы за ними, то условия были бы более равными», — заявила Трусова.

Ранее сообщалось, что Трусова сравнила подходы к тренировкам у Плющенко и Тутберидзе.

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