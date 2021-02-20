Тедеско — о новой схеме «Спартака»: я не садист

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал новую схему, по которой играла команда, передает «Чемпионат.com».

Подопечные Тедеско проиграли в 1/8 финала Кубка Росси другому московскому клубу — «Динамо». Встреча завершилась со счетом 0:2. При этом оба мяча были пропущены со стандартов, а первый гол соперники оформили по пенальти.

«Если бы я думал, что схема сырая или неверна, мы бы не стали так играть. Я не садист. Думаю, вы ждали момента, чтобы задать вопрос про схему еще с товарищеских матчей», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Тедеско отказался комментировать судейство в матче «Спартака» и «Динамо».