Мозес уйдет из «Спартака» по окончании сезона

Полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес уйдет из московского «Спартака» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство красно-белых приняло принципиальное решение не выкупать игрока у лондонского «Челси».

Напомним, что в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Мозес провел десять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско отказался комментировать судейство в матче 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо».