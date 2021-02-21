Бывший судья РПЛ Федотов раскритиковал пенальти в ворота «Спартака»

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов раскритиковал пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо».

По его словам, арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, зафиксировав игру рукой со стороны защитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Левников, по ходу, забыл правила. Одиннадцатиметровый удар назначать нельзя. Мяч попал выше подмышечной впадины. Правильным решением было бы продолжить игру.

Второй матч — и уже четыре ошибки», — написал Федотов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что «Уфа» может выкупить полузащитника Остона Урунова у московского «Спартака» за €3 млн.