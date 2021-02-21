Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал отказаться российских биатлонистов от самоподготовки. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, отсутствие централизованной подготовки помешало национальной команде завоевать большее число наград на мировом первенстве в Словении.

Также Губерниев выступил против увольнения нынешнего тренерского штаба, заявив, что от этого ситуация станет только хуже.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о борьбе с российским спортсменом Эдуардом Латыповом на четвертом этапе мужской эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.