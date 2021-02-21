«Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака» за €3 млн

«Уфа» может выкупить полузащитника Остона Урунова у московского «Спартака» за €3 млн. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, башкирский клуб заплатит за аренду 20-летнего узбека 5,5 млн. руб. Заработную плату футболиста в полном объеме также будет оплачивать «Уфа».

Отмечается, что если бывший генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов откажется от своей доли, то сумма выкупа может быть сокращена.

Ранее сообщалось, что защитнику «Спартака» Павлу Маслову выбили зуб в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».