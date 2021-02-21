Депутат Милонов разнес «Зенит» после вылета из Кубка России

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Виталий Милонов прокомментировал вылет петербургского «Зенита» из Кубка России. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, легионеры, выступающие за сине-бело-голубых, отнеслись к розыгрышу национального кубка спустя рукава, из-за чего финансовые затраты на их заработную плату оказались тщетными.

Милонов выразил недовольство тем, что в составе команды отсутствуют выпускники академии, и заявил, что несмотря на поражение, увольнять Сергея Семака с поста главного тренера клуба не нужно.

Ранее сообщалось, что защитнику московского «Спартака» Павлу Маслову выбили зуб в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».