«Реал» переиграл «Вальядолид» в матче чемпионата Испании

В очередном матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» переиграл «Вальядолид».

Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Каземиро.

Этот успех позволил подопечным Зинедина Зидана набрать 52 очка и приблизиться в турнирной таблице к лидирующему «Атлетико», который до этого уступил «Леванте».

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес уйдет из московского «Спартака» по окончании нынешнего сезона.