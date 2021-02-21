Чемпионка Australian Open восхитилась Медведевым

Чемпионка Australian Open — 2021 в женском одиночном разряде Наоми Осака восхитилась Даниилом Медведевым, который в финале мужского турнира сразится с сербом Новаком Джоковичем. Об этом сообщает пресс-служба турнира в YouTube.

По ее словам, в полуфинале она поддерживала грека Стефаноса Цициписа, однако отметила, что 25-летний россиянин демонстрирует фантастический теннис и одерживает большие победы.

При этом Осака отметила, что ждет зрелищного и интересного финала в мужском разряде.

Ранее сообщалось, что Наоми Осака улучшит свои позиции в рейтинге WTA, поднявшись на вторую позицию.