Лыжница Беранова оскорбила русских и сравнила Большунова с обезьяной

Чешская лыжница Тереза в интервью изданию Aktualne.cz сравнила Александра Большунова с обезьяной.

Спортсменка вспомнила об эпизоде на Кубке мира в Лахти, когда 24-летний российский лыжник столкнулся с финном Йони Мяки.

«Русские, наверное, должны были сожрать Мяки. Поведение Большунова только доказало мне, что русские — пустоголовые. У меня есть свое мнение о них, и я не собираюсь его менять.

К тому же, финн не сделал ничего плохого. А удар палкой? Это вообще неприемлемо, больше похоже на поведение обезьяны», — сказала Беранова.



Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал отказаться российских биатлонистов от самоподготовки.