«Миннесота» разгромила «Анахайм», Капризов отдал две передачи

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Анахайм Дакс».
Встреча прошла в Анахайме на арене «Хонда Центр» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цукарелло, Виктор Раск, Джоэль Эрикссон и Кевин Фиала, оформивший дубль.
У проигравшей команды единственный гол на счету Дэвида Бэкеса.
Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что прерванная игра между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» будет доиграна позднее.