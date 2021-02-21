«Миннесота» разгромила «Анахайм», Капризов отдал две передачи

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Анахайм Дакс».

Встреча прошла в Анахайме на арене «Хонда Центр» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цукарелло, Виктор Раск, Джоэль Эрикссон и Кевин Фиала, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на счету Дэвида Бэкеса.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что прерванная игра между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» будет доиграна позднее.