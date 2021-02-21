Венгер объяснил проблемы «Ливерпуля» отсутствием веры в себя

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался после поражения «Ливерпуля» в домашнем матче против «Эввертона» в рамках 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Liverpool Echo.

По его словам, четвертая подряд неудача на родном «Энфилде» еще сильнее подкосит уверенность подопечных Юргена Клоппа.

«Им не хватает веры в то, что они делают. Они старались, были сосредоточенными и мотивированными, но в команде наблюдался недостаток харизмы», — сказал Венгер.

Ранее сообщалось, что «Севилья» проявляет интерес к форварду петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердару Азмуну.