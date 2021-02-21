Передача Романова не спасла «Монреаль» от поражения «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» оказался сильнее «Монреаль Канадиенс».

Встреча прошла в Монреале на арене «Белл Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Бойд, Митч Марнер, Александр Керфут и Остон Мэттьюс, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Йеспери Котканиеми, Пол Байрон и Тайлер Тоффоли.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов записал на свой счет одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что прерванная игра между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» будет доиграна позднее.