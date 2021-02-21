Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Тампу-Бэй»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си» при пустых трибунах и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Винсент Трошек, Себастьян Ахо, Седрик Пакетт и Андрей Свечников, поразивший пустые ворота.

Ранее сообщалось, что прерванная игра между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» будет доиграна позднее.