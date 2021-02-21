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Спортивные новости

Мостовой не понял, почему Тедеско не ушел из «Спартака» зимой

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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой выразил непонимание, почему главный тренер Доменико Тедеско не ушел из «Спартака» нынешней зимой. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, руководство столичного клуба с самого начала знало о том, что немецкий специалист хочет покинуть команду и вернуться в Германию.

«Опять начнутся разговоры, что Тедеско не справляется с должностью, что он зря находится в клубе. Он сразу это озвучил. И возникает встречный вопрос: а зачем его оставили?

Тедеско пришел со скандалом, и, видимо, со скандалом и уйдет» — сказал Мостовой.

Ранее сообщалось, что экс-судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов раскритиковал пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо».

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