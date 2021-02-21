Хабиб заявил, что ни один соперник в UFC его больше не заводит

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что что ни один соперник в главном американском промоушене его больше не интересует. Об этом он рассказал в интервью каналу «Лысый хищник».

По его словам, он заметно сильнее всех своих оппонентов в легком дивизионе.

«Чарльз Оливейра, Майкл Чендлер... Ни одно имя меня уже не заводит. Вот когда называют Сен-Пьера, мне хочется просто встать и пробежать десять километров. Оливейра — базара нет, но не заводит.

Чендел пришел и выиграл, но мы видели, сколько раз его вырубали», — сказал дагестанец.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Дацик отправил в нокаут камерунского боксера Тайсона Дижона в поединке, который состоялся в рамках боксерского вечера в Москве.