Капризов установил уникальное достижение в «Миннесоте»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил уникальное достижение в команде.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайм Дакс», который завершился со счетом 5:1 в пользу «Миннесоты», Капризов набрал два очка, дважды отдав результативную передачу.

Таким образом, 23-летнему российскому хоккеисту в качестве новичка «Уайлд» потребовалось наименьшее количество игр, чтобы набрать 10 очков за карьеру в НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» разгромила «Анахайм», Капризов отдал две передачи.