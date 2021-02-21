Дзюба выразил радость от попадания Медведева в финал Australian Open

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выразил радость от попадания российского теннисиста Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), передает «Чемпионат.com».

Россиянин встретится в финале турнира с первой ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Поединок состоится 21 февраля, матч начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

«Безумно рад, что Медведев в финале, очень буду болеть за него в воскресенье. Не хочется, чтобы Джокович победил. Хочу, чтобы у Медведева был первый и долгожданный «Шлем» и чтобы Джокович не подобрался к Надалю и Федереру», — заявил Дзюба.

Ранее сообщалось, что именитый теннисист ждет, что Джоковичу будет тяжело в матче с Медведевым.