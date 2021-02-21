Победу «Динамо» над «Спартаком» назвали закономерной

Победу московского «Динамо» над столичным «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России назвали закономерной, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил бывший игрок красно-белых Евгений Бушманов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо», которое сыграет в четвертьфинале Кубка России.

«Я думаю, что исход матча закономерен. Игра была, в целом, плюс-минус равной, но «Динамо» свои моменты реализовало, а «Спартак» - нет. В первых весенних матчах не всегда бывает футбол хорошего качества», — отметил Бушманов.

Ранее сообщалось, что Лев Лещенко уверен в победе «Динамо» в Кубке России.