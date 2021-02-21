Тренер «Спартака» поиздевался над журналисткой

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поиздевался над журналисткой после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ак Барсом».

Во время послематчевого интервью журналистка начала расспрашивать специалиста про следующую игру с командой, однако не уточнила название. Затем прозвучал вопрос, знает ли Знарок слабые стороны своего соперника.

«У какой? Вы хоть знаете, с кем мы будем играть следующую игру?! Вопросы задаете… Как я могу ответить тогда?» — резко ответил тренер, после чего журналистка поспешила закончить интервью.

Видеозапись была опубликована в Twitter-аккаунте «Спартака».

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