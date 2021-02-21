Льюис трижды отказывался от реванша с Волковым

Американский боец Деррик Льюис трижды отказывался от реванша с российским спортсменом Александром Волковым, сообщает Sports.ru.

Об этом проинформировал менеджер российского бойца UFC Иван Банников. После победы над Кертисом Блэйдсом Льюис вызвал на бой Алистара Оверима, которого не так давно одолел Волков.

«После своей победы просит того, кого Саша деклассировал – Оверима. Мы знаем от коллег из UFC, что Льюис ни за какие деньги не хочет драться с Волковым – готов только в титульнике», — заявил Банников.

В 2018 году Льюис и Волков провели бой, американец в четвертом раунде попал одним ударом и победил нокаутом.

Ранее сообщалось, что Льюис победил Блейдса в главном поединке UFC Fight Night 185.