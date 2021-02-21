Австрийская биатлонистка Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ, россиянки вне топ-15

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер выиграла золотую медаль в масс-старте на чемпионате мира.

Спортсменка преодолела дистанцию за 36:05.7, чисто отстреляв на всех огневых рубежах.

Второй стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд (+21.7, один промах). Замкнула тройку лидеров еще одна представительница Норвегии Тириль Экхофф (+23.0, три промаха).

Российские биатлонистки не попали в топ-15. Светлана Миронова, которая допустила шесть промахов, стала 19-й с отставанием от лидера +2:21.8. Ирина Казакевич промахнулась четырежды и пришла 20-й с отставанием +2:25.3.

Биатлонистки сборной России остались без медалей на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион назвал выступление сборной России на ЧМ безобразием.