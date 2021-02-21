Поражение Медведева от Джоковича не считают трагедией

Заслуженный тренер Российской Федерации Владимир Камельзон поделился мнением о результате финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), где встретились российский теннисист Даниил Медведев и сербский спортсмен Новак Джокович, передает ТАСС.

Джокович обыграл Медведева. Встреча, которая продолжалась 1 час 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского теннисиста.

«Устраивать трагедию из этого поражения не надо, Медведев становится третьей ракеткой мира, он еще молодой, у него все впереди. Он прославит не только себя и российский спорт, но и сам теннис», — заявил Камельзон.

Ранее сообщалось, что Медведева впечатляют девять побед Джоковича на Australian Open.