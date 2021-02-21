Стали известны составы на матч Кубка России «Локомотив» — «Тамбов»

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и «Тамбовом».

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский.



«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Карапузов, Алиев, Минаев, Гигашвили, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян.

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стала известна сумму перехода Виталия Лысцова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».