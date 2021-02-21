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Спортивные новости

Двукратный олимпийский чемпион раскритиковал тренеров сборной России по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал тренеров сборной России по биатлону, передает Sport24.

«Назначение Михаила Шишилова в начале сезона было огромной ошибкой. То же самое я говорил и говорю про Юрия Каминского. Эти тренеры ни к чему хорошему привести команду не могут», — сказал Васильев.

Также Васильев отметил, что в России есть достойные люди, которые могли бы сейчас повести и мужскую, и женскую команды.

Ранее сборная России выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира.

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