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Спортивные новости

Тренер «Краснодара» высказался о проигранном матче с «Сочи»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России против «Сочи», передает «Чемионат.com».

Встреча завершилась со счетом 1:2.

«Какие бы сейчас ни находились плюсы и оправдания, мы не смогли решить ту задачу, которую ставили сами себе. Мы хотели бороться за этот трофей. Это был настоящий кубковый матч», — сказал Мусаев.

Ранее «Сочи» выбил «Краснодар» из Кубка России.

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