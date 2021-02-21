Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России против «Сочи», передает «Чемионат.com».
Встреча завершилась со счетом 1:2.
«Какие бы сейчас ни находились плюсы и оправдания, мы не смогли решить ту задачу, которую ставили сами себе. Мы хотели бороться за этот трофей. Это был настоящий кубковый матч», — сказал Мусаев.
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Тренер «Краснодара» высказался о проигранном матче с «Сочи»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России против «Сочи», передает «Чемионат.com».
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