Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов эмоционально отреагировал на баннер фанатов армейцев, который они вывесили во время матча Кубка России против «Ска-Хабаровска» (2:0).

«Серега, мы с тобой», — гласила надпись на полотне.

Поклонники красно-синих стали беспокоиться за психическое состояние голкипера после того, как он опубликовал несколько странных постов в Instagram. Например, на одном из видео он ест сигаретные окурки, после чего сталкивает тарелку с ними в ванну и сплевывает.

«Я видел надпись на трибуне. Я встал на колени и плакал как маленький ребенок, которому не сменили памперс. Я не сфотографировал этот трогательный момент, я это запомню на всю жизнь», — написал Чепчугов в Instagram.

Ранее Чепчугов опубликовал видео с поеданием окурков.