Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «ПСЖ»

Российский игрок «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на игру Лиги 1 против «ПСЖ».



«Монако»: Лекомт, Каю, Дисаси, Марипан, Бадьяшиле, Фолланд, Бен Йеддер, Агилар, Диоп, Фофана, Чуаэми.



Встреча начнется 21 февраля в 23:00 по московскому времени.

Ранее Леонид Слуцкий оценил европейскую карьеру Головина.