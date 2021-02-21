Российский игрок «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на игру Лиги 1 против «ПСЖ».
«Монако»: Лекомт, Каю, Дисаси, Марипан, Бадьяшиле, Фолланд, Бен Йеддер, Агилар, Диоп, Фофана, Чуаэми.
Встреча начнется 21 февраля в 23:00 по московскому времени.
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Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «ПСЖ»
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Российский игрок «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на игру Лиги 1 против «ПСЖ».
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