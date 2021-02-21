Жена Джоковича поблагодарила Медведева

Елена Джокович, супруга Новака Джоковича, поддержала Даниила Медведева после поражения в финале Australian Open — 2021.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу серба.

В своем Twitter-аккаунте Медведев написал: «Это не тот матч, которого бы мне хотелось. Горжусь своим австралийским летом, не терпится вернуться сюда через год». Также россиянин тепло отозвался о самом Джоковиче.

Елена Джокович ответила Даниилу: «Твои теплые слова очень трогают, спасибо! Поздравляем твою команду и прекрасную заботливую жену! Ваша победная серия была потрясающей!»

Напомним, что до финала на AО Медведев побеждал в 20 поединках кряду.

Ранее Медведев и Джокович обменялись любезностями после финала Australian Open.