Медведев высказался о силе Надаля, Федерера и Джоковича

Россиянин Даниил Медведев высказался о проигранном финальном матче Australian Open — 2021 против Новака Джоковича.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу серба.

«В следующий раз, если я встречусь с Новаком в финале, я обязательно сделаю кое-что по-другому как на площадке, так и вне ее. По крайней мере, потому что у меня будет сегодняшний опыт, когда он переиграл меня так легко. Я постараюсь сделать что-нибудь лучше.

Что же касается тройки Надаль — Федерер — Джокович, то я стал ближе к ним. Всегда говорил, что опыт для меня играет ключевое значение. Они лучше других... Я даже не стесняюсь об этом заявлять. Это правда: они лучше в цифрах и во всем остальном. Однако после поражения от них вы, безусловно, захотите победить их», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

Ранее поражение Медведева от Джоковича посчитали трагедией.