Малкин выложил фото с Кросби

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал у себя в Instagram-аккаунте совместную фотографию с капитаном «пингвинов» Сидни Кросби.

«Ты номер один навсегда», — подписал фото отечественный атлет.

Напомним, что накануне капитана «Пингвинз» Кросби сыграл против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) — эта встреча стала для него 1000-й в составе команды. Он стал первым игроком в истории клуба, сыгравшим тысячу матчей за «пингвинов». В активе 33-летнего Кросби 1278 (468+810) очков.

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