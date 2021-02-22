Гол Овечкина и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Нью-Джерси»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома переиграл «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча завершилась со счетом 4:3.

Стоит отметить, что российские легионеры победителей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов внесли вклад в победу «столичных»: первый забросил шайбу, тогда как второй записал себе в актив ассист. Что же касается «дьяволов», то в их составе один из голов оформил Никита Гусев.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3

0:1 — Юнссон (Палмьери, Заха) – 09:35' (5x4);

0:2 — Хьюз (Юнссон, Палмьери) – 23:55' (5x5);

1:2 — Оши (Карлсон, Бекстрем) – 33:38' (5x4);

2:2 — Карлсон (Диллон) – 49:16' (5x5);

3:2 — Оши (Кузнецов, Эллер) – 51:53' (5x4);

4:2 — Овечкин (Оши, Бекстрем) – 56:56' (5x4);

4:3 — Гусев (Сиверсон) – 59:49' (6x5).

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