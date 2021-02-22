«Бостон» разгромил «Филадельфию» на озере Тахо

В противостоянии регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» крупно переиграл «Филадельфию Флайерз».

Встреча прошла под открытым небом на озере Тахо и закончилась со счетом 7:3.

К слову, в этом матче отметился результативной передачей российский защитник «летчиков» Иван Проворов.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» — 7:3

1:0 — Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 00:34' (5x5);

1:1 — Фараби (Кутюрье, ван Римсдайк) – 06:41' (5x5);

1:2 — Кутюрье (Хейз, ван Римсдайк) – 14:48' (5x5);

2:2 — Макэвой (Маршан, Клифтон) – 15:27' (5x5);

3:2 — Пастрняк (Ритчи, Вааканайнен) – 20:46' (5x5);

4:2 — Койл (Смит) – 36:14' (5x5);

5:2 — Фредерик (Мур, Клифтон) – 36:47' (5x5);

6:2 — Ритчи (Мур, Смит) – 37:53' (5x4);

6:3 — ван Римсдайк (Хейз, Проворов) – 52:45' (5x4);

7:3 — Пастрняк (Студничка) – 57:04' (5x5).

Ранее пас Малкина помог «Питтсбургу» выиграть у «Айлендерс».