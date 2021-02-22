Хабиб: Макгрегор никогда не вернется сильнее

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок России
ЗенитАрсенал
1:2
закончен
Динамо МСпартак М
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонЧелси
1:1
закончен
БёрнлиВест Бромвич Альбион
0:0
закончен
ЛиверпульЭвертон
0:2
закончен
ФулхэмШеффилд Юнайтед
1:0
закончен
Испания / Примера
ЭльчеЭйбар
1:0
закончен
Атлетико МЛеванте
0:2
закончен
ВаленсияСельта
2:0
закончен
ВальядолидРеал Мадрид
0:1
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольЗаря
0:1
закончен
АлександрияМинай
3:0
закончен
ЛьвовКолос
0:2
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенРеймс
1:1
закончен
НантМарсель
1:1
закончен
Италия / Серия А
ЛациоСампдория
1:0
закончен
ДженоаВерона
2:2
закончен
СассуолоБолонья
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
КёльнШтутгарт
0:1
закончен
Айнтрахт ФБавария
2:1
закончен
ФрайбургУнион
0:1
закончен
Боруссия ММайнц
1:2
закончен
Шальке-04Боруссия Д
0:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурНефтехимик
3:0
закончен
Салават ЮлаевКуньлунь Ред Стар
5:4
закончен
ЙокеритДинамо М
4:5 (ОТ)
закончен
Динамо МнТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
ТорпедоАвангард
2:3 (ОТ)
закончен
Ак БарсСпартак
2:3 (ОТ)
закончен
ЛокомотивСКА
2:1
закончен
ЦСКАДинамо Р
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
2:3
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
1:4
закончен
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
2:1
закончен
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
3:2
закончен
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
перенесен
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
2:4
закончен
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
3:5
закончен
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
4:5
закончен
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
4:0
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
перенесен
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
1:5
закончен
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
7:1
закончен
Биатлон / Чемпионат мира — 2021
Женщины. Эстафета 4 x 6 км
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
Мужская эстафета
закончен
Кубок России
ЦСКАСКА-Хабаровск
2:0
закончен
КраснодарСочи
1:2
закончен
Локомотив МТамбов
3:0
закончен
РостовАхмат
0:1
закончен
Италия / Серия А
ПармаУдинезе
2:2
закончен
МиланИнтер М
0:3
закончен
АталантаНаполи
4:2
закончен
БеневентоРома
0:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Хэм ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
2:1
закончен
Астон ВиллаЛестер Сити
1:2
закончен
АрсеналМанчестер Сити
0:1
закончен
Манчестер ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
3:1
закончен
Франция / Лига 1
МонпельеРенн
2:1
закончен
СтрасбургАнже
0:0
закончен
НимБордо
2:0
закончен
НиццаМетц
1:2
закончен
ЛансДижон
2:1
закончен
ЛорьянЛилль
1:4
закончен
ПСЖМонако
0:2
закончен
Испания / Примера
БарселонаКадис
1:1
закончен
Реал СосьедадАлавес
4:0
закончен
УэскаГранада
3:2
закончен
Атлетик БВильярреал
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
ИнгулецВорскла
2:2
закончен
Шахтёр ДРух В
2:0
закончен
ДеснаДинамо К
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
АугсбургБайер
1:1
закончен
ГертаРБ Лейпциг
0:3
закончен
ХоффенхаймВердер
4:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
БарысСибирь
1:5
закончен
АвтомобилистХК Сочи
4:3 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
3:2
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
4:3
закончен
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
03:30
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
06:00
Теннис / Australian Open. Финал
Джокович (Сербия) — Медведев (Россия)
3:0
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
Мужской масс-старт
закончен
Кубок России
ХимкиКрылья Советов
14:30
Италия / Серия А
ЮвентусКротоне
22:45
Англия / Премьер-лига
Брайтон энд Хоув АльбионКристал Пэлас
23:00
Украина / Премьер-лига
Олимпик ДДнепр-1
20:00
Испания / Примера
ОсасунаСевилья
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
Куньлунь Ред СтарСКА
17:00
ЙокеритВитязь
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзДаллас Старз
03:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
03:00
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
04:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
05:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
05:00
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
06:30
Развернуть

Спортивные новости

Хабиб: Макгрегор никогда не вернется сильнее

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сможет вернуться на былой уровень.

Россиянин заметил, что у спортсмена никогда не будет «два пика».

«Говорю не про него, а в общем... У человека никогда не будет два пика. У команды — может быть. «Реал» мог выигрывать в 2000 году, потом в 2014, 2015, 2016 годах. Там меняются футболисты. Но я говорю о нас, бойцах! Один человек, будь то борец, боксер, атлет, никогда не будет два раза на пике», — сказал Хабиб в разговоре с бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.

Напомним, в 2018 году на UFC 229 Нурмагомедов досрочно победил Макгрегора в четвертом раунде.

Ранее Куницкая победила Виейру в со-главном бою UFC Fight Night 185.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.