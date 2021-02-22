Хабиб: Макгрегор никогда не вернется сильнее

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сможет вернуться на былой уровень.

Россиянин заметил, что у спортсмена никогда не будет «два пика».

«Говорю не про него, а в общем... У человека никогда не будет два пика. У команды — может быть. «Реал» мог выигрывать в 2000 году, потом в 2014, 2015, 2016 годах. Там меняются футболисты. Но я говорю о нас, бойцах! Один человек, будь то борец, боксер, атлет, никогда не будет два раза на пике», — сказал Хабиб в разговоре с бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.

Напомним, в 2018 году на UFC 229 Нурмагомедов досрочно победил Макгрегора в четвертом раунде.

Ранее Куницкая победила Виейру в со-главном бою UFC Fight Night 185.