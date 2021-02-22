Соперник Дацика рассказал, почему выпал за канаты

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок России
ЗенитАрсенал
1:2
закончен
Динамо МСпартак М
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонЧелси
1:1
закончен
БёрнлиВест Бромвич Альбион
0:0
закончен
ЛиверпульЭвертон
0:2
закончен
ФулхэмШеффилд Юнайтед
1:0
закончен
Испания / Примера
ЭльчеЭйбар
1:0
закончен
Атлетико МЛеванте
0:2
закончен
ВаленсияСельта
2:0
закончен
ВальядолидРеал Мадрид
0:1
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенРеймс
1:1
закончен
НантМарсель
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольЗаря
0:1
закончен
АлександрияМинай
3:0
закончен
ЛьвовКолос
0:2
закончен
Италия / Серия А
ЛациоСампдория
1:0
закончен
ДженоаВерона
2:2
закончен
СассуолоБолонья
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
КёльнШтутгарт
0:1
закончен
Айнтрахт ФБавария
2:1
закончен
ФрайбургУнион
0:1
закончен
Боруссия ММайнц
1:2
закончен
Шальке-04Боруссия Д
0:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурНефтехимик
3:0
закончен
Салават ЮлаевКуньлунь Ред Стар
5:4
закончен
ЙокеритДинамо М
4:5 (ОТ)
закончен
Динамо МнТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
ТорпедоАвангард
2:3 (ОТ)
закончен
Ак БарсСпартак
2:3 (ОТ)
закончен
ЛокомотивСКА
2:1
закончен
ЦСКАДинамо Р
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
2:3
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
1:4
закончен
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
2:1
закончен
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
3:2
закончен
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
перенесен
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
2:4
закончен
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
3:5
закончен
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
4:5
закончен
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
4:0
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
перенесен
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
1:5
закончен
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
7:1
закончен
Биатлон / Чемпионат мира — 2021
Женщины. Эстафета 4 x 6 км
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
Мужская эстафета
закончен
Италия / Серия А
ПармаУдинезе
2:2
закончен
МиланИнтер М
0:3
закончен
АталантаНаполи
4:2
закончен
БеневентоРома
0:0
закончен
Кубок России
ЦСКАСКА-Хабаровск
2:0
закончен
КраснодарСочи
1:2
закончен
Локомотив МТамбов
3:0
закончен
РостовАхмат
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Хэм ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
2:1
закончен
Астон ВиллаЛестер Сити
1:2
закончен
АрсеналМанчестер Сити
0:1
закончен
Манчестер ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
3:1
закончен
Франция / Лига 1
МонпельеРенн
2:1
закончен
СтрасбургАнже
0:0
закончен
НимБордо
2:0
закончен
НиццаМетц
1:2
закончен
ЛансДижон
2:1
закончен
ЛорьянЛилль
1:4
закончен
ПСЖМонако
0:2
закончен
Испания / Примера
БарселонаКадис
1:1
закончен
Реал СосьедадАлавес
4:0
закончен
УэскаГранада
3:2
закончен
Атлетик БВильярреал
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
ИнгулецВорскла
2:2
закончен
Шахтёр ДРух В
2:0
закончен
ДеснаДинамо К
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
АугсбургБайер
1:1
закончен
ГертаРБ Лейпциг
0:3
закончен
ХоффенхаймВердер
4:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
БарысСибирь
1:5
закончен
АвтомобилистХК Сочи
4:3 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
3:2
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
4:3
закончен
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
2:1
3 период
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
3:2
2 период
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
06:00
Теннис / Australian Open. Финал
Джокович (Сербия) — Медведев (Россия)
3:0
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
Мужской масс-старт
закончен
Кубок России
ХимкиКрылья Советов
14:30
Италия / Серия А
ЮвентусКротоне
22:45
Англия / Премьер-лига
Брайтон энд Хоув АльбионКристал Пэлас
23:00
Украина / Премьер-лига
Олимпик ДДнепр-1
20:00
Испания / Примера
ОсасунаСевилья
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
Куньлунь Ред СтарСКА
17:00
ЙокеритВитязь
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзДаллас Старз
03:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
03:00
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
04:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
05:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
05:00
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
06:30
Развернуть

Спортивные новости

Соперник Дацика рассказал, почему выпал за канаты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

20 февраля российский боец ММА Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона. Поединок прошел на вечере бокса в Красногорске и закончился в четвертом раунде.

Уже после поражения Дижон признался, что был готов продолжить схватку.

«Не планировал заканчивать... Рефери обычно считает, потом спрашивает, готов ли продолжать. Он берет перчатки, проверяя, как боксер держит руки... А он этого не сделал. Я встал и ждал его, но он просто сказал «стоп». Первый, второй и третий раунды были моими. Не было мыслей остановиться, ведь я выигрывал по раундам.

Почему я выпал за канаты? Оппонент — тяжеловес. Даже если толкнет, это будет ощутимо. Я не получил травм и чувствую себя нормально, однако пока на адреналине. Точно смогу ответить завтра, а сейчас хочется лишь отдыха», — цитирует атлета «Матч ТВ».

Ранее бой Чудинова и Чилембы завершился ничьей.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.