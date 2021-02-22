«Ювентус» и Буффон работают над очередным перезаключением контракта

Вратарь Джанлуиджи Буффон ведет переговоры с туринским «Ювентусом» о заключении нового контракта до 2022 года.

Об этом пишет журналист Николо Скира в Twitter.

Отмечается, что главная цель этого соглашения с 43-летним итальянским голкипером — побить рекорд легендарного вратаря Марко Баллотты, который стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Италии, появившись на поле в возрасте 44 лет и 32 дней.

К слову, текущее соглашение Буффона со «старой сеньорой» истекает 30 июня 2021 года.

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