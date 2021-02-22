Медведев признался, как будет отдыхать после Australian Open

Финалист Australian Open-2021 Даниил Медведев рассказал о том, как проведет отдых после полутора месяцев тенниса.

«Я во время турниров не ем сладкого... Так что теперь наемся тортов, которые мне подарили на день рождения: они лежали в холодильнике все это время. Потом приеду и буду играть в PlayStation и наслаждаться жизнью», — отметил Медведев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в воскресенье в финале Открытого чемпионата Австралии 25-летний россиянин проиграл сербу Новаку Джоковичу в трех сетах (5:7, 2:6, 2:6). Начиная с понедельника, Даниил Медведев занимает третье место в мировом теннисном рейтинге.

Ранее Тарпищев объяснил поражение Медведева от Джоковича в финале Australian Open.