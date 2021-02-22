Тренер раскрыл детали подготовки лыжника Большунова к ЧМ в Германии

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, раскрыл детали его подготовки к предстоящему мировому первенству в Оберстдорфе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спортсмен пропустил воскресную контрольную тренировку, в которой приняли участие практически все россияне.

«Большунов готовится к чемпионату мира по индивидуальной программе, чтобы набрать оптимальную форму к стартам», — сказал Бородавко.

Ранее сообщалось, что чешская лыжница Тереза Беранова извинилась за то, что назвала русских пустоголовыми.