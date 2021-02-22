Наставник «Монако» Ковач объяснил, как команде удалось сдержать Мбаппе

Главный тренер «Монако» Нико Ковач объяснил, как команде удалось сдержать форварда Килиана Мбаппе в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Goal.

По его словам, 22-летнего нападающего опекали сразу три человека.

«Мы должны были нейтрализовать Мбаппе, потому что он отличный игрок. Нужно было лишить его мяча, пристально опекая.

В обороне мы сыграли здорово и показали другой «Монако» — не позволили создать много моментов у своих ворот», — сказал Ковач.

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