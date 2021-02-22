Фигуристку Слуцкую обокрала няня

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2006 года Ирина Слуцкая стала жертвой воровки. Соответствующий пост экс-спортсменка опубликовала в Instagram.

По ее словам, два года назад работавшая у нее няня вынесла одежду.

«Я всегда откладываю вещи, из которых вырастают мои дети, чтобы потом отдать их нуждающимся. Однажды я начала собирать сумку для женщины с тремя мальчишками, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, и поняла, что абсолютно все отложенные для таких целей вещи исчезли. Видимо, они вывозилось из моего дома мешками и коробками, пока я была на работе...

Воровство среди нянь — очень распространенная проблема, к сожалению. Но, конечно, порядочных людей тоже много! Просто их сложнее найти», — написала Слуцкая.

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