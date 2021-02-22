Теннисист Медведев назвал свою главную цель в новом сезоне

Новоиспеченная третья ракетка мира Даниил Медведев назвал свою главную цель в новом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Australian Open в YouTube.

По его словам, самой главной задачей в нынешнем году является победа в одном матче на турнире »Ролан Гаррос».

«Мне кажется, я хорошо могу играть на грунте. Есть определенные аспекты, которые мне нужно улучшить. Может, я не сумею этого сделать на протяжении всей карьеры.

Главная цель на этот год — выиграть матч на «Ролан Гаррос», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Елена Джокович, супруга Новака Джоковича, поддержала Даниила Медведева после поражения в финале Australian Open — 2021.