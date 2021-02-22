Директор «Сочи» призвал перестать недооценивать клуб

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России против «Краснодара». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, черноморская команда выступает в элите российского футбола уже второй год, поэтому недооценивать в оставшихся играх чемпионата и кубка ее не стоит.

Также Рубашко отметил, что поединок против «Краснодара» получился равным и обоюдоострым.

Ранее сообщалось, что наставник московского «Локомотива» Марко Николич анонсировал возвращение травмированных футболистов в общую группу.