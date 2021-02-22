«Виннипег» в овертайме выиграл у «Ванкувера» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» уступил «Виннипег Джетс».

Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в дополнительное время со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли, Нил Пионк и Пьер-Люк Дюбуа, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Брэндон Саттер и Элиас Петтерссон (дважды).

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев забросил первую шайбу в нынешнем сезоне.